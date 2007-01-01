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Обнинск

В Кабицыно Боровского района водоснабжение восстановят через три недели

Дарья Джуманова
05.06, 10:37
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В четверг, 5 июня, жительница микрорайона Молодежный оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Ни разу не сориентировали РИР по срокам возобновления проблемы, ни разу в микрорайон не был осуществлен подвоз воды, а воды холодной нет уже 8 дней, что противоречит всем законам и нормам! - пишет женщина.

- Здравствуйте. К сожалению, насос на канализационной насосной станции неисправен, из-за этого может наблюдаться пониженное давление воды. Специалисты планируют установить новый насос в течение трех недель, по возможности раньше. По результатам вернемся с ответом, - сообщили в Минстрое Калужской области.

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