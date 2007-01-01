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Обнинск

В Ермолино обновили асфальт на улице Русиново

Дмитрий Ивьев
05.06, 07:45
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4 июня глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил, что в Ермолино завершается укладка нового асфальта на участке улицы Русиново от дома № 96 до дома № 240. 

Отмечается, что дорога имеет высокую интенсивность движения - по ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Здесь также проходит маршрут школьного автобуса, а жители используют эту дорогу для поездок в центр города и микрорайон ОПХ. Кроме того, восстановленный участок проходит рядом с храмом святителя Николая Чудотворца.

Ранее въезд находился в неудовлетворительном состоянии - покрытие было разрушено, имело множество ям, требующих постоянного ремонта. Сейчас работы подходят к концу: подрядчик планирует произвести отсыпку обочин и нанести дорожную разметку. После этого лабораторные испытания и экспертиза дадут оценку качества выполненных работ.

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