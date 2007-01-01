В Обнинске лишат гражданства семью подростков, топтавших георгиевскую ленту
Сейчас решаются юридические вопросы, сообщает 5 июня ТАСС со ссылкой на министра внутренней политики Калужской области Олега Калугина.
- Они - недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено, - заявил Калугин.
Напомним, инцидент произошел в мае. Двое детей топтали георгиевскую ленту.
Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Уголовная ответственность по ней наступает с 16 лет, поэтому в данном случае накажут и родителей подростков.