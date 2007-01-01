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Обнинск

В Обнинске обсуждается программа обмена студентами-медиками из Китая

Дмитрий Ивьев
05.06, 07:15
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4 июня. и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин встретился с делегацией из города Мяньян — наукограда Китая, который является городом-побратимом Обнинска.

Во время визита гостям показали достопримечательности города, а также ознакомили с работой ведущих медицинских учреждений. Во время экскурсии по Центру реабилитации директор Николай Елисеев представил китайской делегации современное высокотехнологичное оборудование и рассказал о применяемых методах проведения операций.

В ходе встречи Лежнин отметил, что в Обнинске пользуется спросом медицинский персонал из Китая, и было рассмотрено предложение о создании программы обмена студентами-медиками. Также он пригласил делегацию Мяньяна на торжественные мероприятия, посвящённые 70-летию Обнинска, и подчеркнул, что сотрудничество с городом-побратимом будет развиваться в различных направлениях.

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