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Обнинск

В Обнинске вынесли приговор за убийство десятилетней давности

Дарья Джуманова
04.06, 14:57
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33-летнего жителя Кемеровской области признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 4 июня.

В сентябре 2014 года в одной из квартир города произошел конфликт. Четверо мужчин избили своего знакомого. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Двое соучастников были задержаны и осуждены еще в сентябре 2014 года, а еще один - находится в розыске.

Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима.

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