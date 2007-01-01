В Обнинске вынесли приговор за убийство десятилетней давности

33-летнего жителя Кемеровской области признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 4 июня.

В сентябре 2014 года в одной из квартир города произошел конфликт. Четверо мужчин избили своего знакомого. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Двое соучастников были задержаны и осуждены еще в сентябре 2014 года, а еще один - находится в розыске.

Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима.