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Обнинск

В Белоусово проложили новую пешеходную дорожку

Дмитрий Ивьев
04.06, 14:50
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Благоустройство прошло на улице Московской.

- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») в городе Белоусово появилась новая пешеходная дорожка, - прокомментировал в среду, 4 июня, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко.

Протяженность дорожки - около двух километров.

- Теперь добираться до садовых участков, магазинов или просто гулять стало комфортнее и безопаснее! – подчеркнул Суярко.

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