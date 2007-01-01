В Белоусово проложили новую пешеходную дорожку
Благоустройство прошло на улице Московской.
- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») в городе Белоусово появилась новая пешеходная дорожка, - прокомментировал в среду, 4 июня, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко.
Протяженность дорожки - около двух километров.
- Теперь добираться до садовых участков, магазинов или просто гулять стало комфортнее и безопаснее! – подчеркнул Суярко.