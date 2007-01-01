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Обнинск

В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

Дмитрий Ивьев
04.06, 11:05
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Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в Жуковском районе в ночь на среду, 4 июня.

В полиции сообщили, что уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сейчас ведется следствие. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, около 4:50 «Лада Ларгус» съехала с дороги и врезалась в дерево.

Погибли 20-летний водитель и его пассажиры 19 и 20 лет. Травмы получили еще два человека.

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