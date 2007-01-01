Обнинец стал заслуженным врачом России
Во вторник, 3 июня, пресс-служба Кремля опубликовала указ о награждении, который подписал президент России Владимир Путин.
В большом списке отличившихся нашлось место и представителю Калужской области.
Заведующий отделением рентгенологии клиники из Обнинска, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, профессор РАЕ Валерий Смирнов стал заслуженным врачом России.
Ранее ему уже было присвоено звание заслуженный работник здравоохранения Калужской области.
Смирнов работает в здравоохранении с 1975 года.