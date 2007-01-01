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Обнинск

Обнинец стал заслуженным врачом России

Дмитрий Ивьев
04.06, 10:51
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Фото с сайта Центра реабилитации.
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Во вторник, 3 июня, пресс-служба Кремля опубликовала указ о награждении, который подписал президент России Владимир Путин.

В большом списке отличившихся нашлось место и представителю Калужской области.

Заведующий отделением рентгенологии клиники из Обнинска, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, профессор РАЕ Валерий Смирнов стал заслуженным врачом России.

Ранее ему уже было присвоено звание заслуженный работник здравоохранения Калужской области.

Смирнов работает в здравоохранении с 1975 года.

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