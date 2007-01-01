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Обнинск

Что творится с холодной водой в Обнинске

Дмитрий Ивьев
04.06, 10:21
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Проблемы с напором воды наблюдаются в наукограде уже несколько дней.

Утром в среду, 4 июня, о текущей ситуации рассказали в филиале РИР.

- Вчера провели работы на двух скважинах на водозаборах: улучшили их производительность, чтобы облегчить ночной набор воды, - пояснили коммунальщики. - Вчера вечером около 18:00 подняли давление, после 22:00 снизили его для набора воды в резервуары. Сегодня утром давление в городских сетях находится в норме. Сегодня выполним профилактические работы еще на одной скважине, чтобы увеличить ее производительность. Ночью, после 22:00 для набора воды в резервуары будет ограничен расход воды в городе.

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