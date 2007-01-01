Что творится с холодной водой в Обнинске
Проблемы с напором воды наблюдаются в наукограде уже несколько дней.
Утром в среду, 4 июня, о текущей ситуации рассказали в филиале РИР.
- Вчера провели работы на двух скважинах на водозаборах: улучшили их производительность, чтобы облегчить ночной набор воды, - пояснили коммунальщики. - Вчера вечером около 18:00 подняли давление, после 22:00 снизили его для набора воды в резервуары. Сегодня утром давление в городских сетях находится в норме. Сегодня выполним профилактические работы еще на одной скважине, чтобы увеличить ее производительность. Ночью, после 22:00 для набора воды в резервуары будет ограничен расход воды в городе.