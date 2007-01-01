Стали известны подробности о ДТП с тремя погибшими в Калужской области
Как мы уже рассказывали, авария произошла в ночь на среду, 4 июня, в Жуковском районе на трассе А108.
По предварительным данным, 20-летний водитель «Лады Ларгус» выехал на встречную полосу и вылетел в кювет. Легковушка перевернулась и врезалась в дерево.
Погибли три человека – водитель и пассажиры 19 и 20 лет. Еще два пассажира попали с травмами в больницу. Им 20 и 52 года.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали в УМВД по Калужской области.