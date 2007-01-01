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Обнинск

Белоусово встало в пробках

Дмитрий Ивьев
03.06, 17:00
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Движение в Жуковском районе затруднено во вторник, 3 июня.

Очевидцы сообщают о заторах на трассе А130, а также на дороге в сторону Обнинска.

Ситуацию осложняет ДТП на трассе М3 «Украина» у Обнинска.

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