+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск У жителей Обнинска ночью пропадет вода
Новость дня Обнинск

У жителей Обнинска ночью пропадет вода

Дмитрий Ивьев
03.06, 17:00
0 233
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

После 22:00 во вторник, 3 июня, планируется начать забор воды в резервуары, сообщили в филиале РИР.

Отсутствие воды или слабый напор могут наблюдаться на верхних этажах.

- Сегодня вечером, ориентировочно в 18.00. мы поднимем давление холодной воды в городской системе водоснабжения, - заявили коммунальщики. - В зависимости от уровня водоразбора, набор воды в резервуары мы начнем в 22 – 23 часа. После этого времени расход воды в городе будет ограничен до 6 утра.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InF5L3BoUTFHT1BlbHEzZmlaaWhST2c9PSIsInZhbHVlIjoiTmRJVWo1TFZRd1FWVDhxL3lmcmtuWVJXQWQrQWp4Mkg1ZkdaQ3ZPMVFwYjVBR1hPZ2NVOFNnb0ZSTzYyS2hVTjhjdjJSbmlobTNJWW80NVNZbDdpc3BZaW5EMFBLS01LVjl6TXFQRGdsMVZKaWo0MDVudWt0OFZpeEZnNjU4SEEwUEgwejlwaDJxMTYvUDZha29WemNYYUVJNldFTy9EV0dmVkZyNXlCbFdxK1pnR3JLTHFjVlFpZXhsYnRlTHNMbzVQZnhBTEExOW5YL0VQRDJNaVRiZDdJRUNwWVVsOUo1RWNBOVYvK0l3Z2ZsLzdrREZjTnZvR1pFRHJLL084cXowVEVsY0IrRmJaMWVDVHpGcW51NVg4RzFJVEp3d1E5Zkh2Q3FFWW5CY09CdWd0MHVxLzRUS1Z4S0ZLa2lwa1VJQTY3Mm1TOWtJdi84NXdQbnR3WVFyUWN6NjRiVDg5aEIwcmdwVUk3T1JudmFrQmExTTV1dlUrNFdNb2pmQmEzTWNNL1prR3hEZ0hvSjI5T3RwdnNZd0FYdEtPSkpua0ZlMkxOYk5KUjlSVzNueDgyMlZibWlzNzBqWVJVcHRMdSIsIm1hYyI6IjUwNjZiM2ZmODk5MWQwOTJmNWU2YjQzYmIxZGE3Y2UzNDg2N2Y4ODQxMzQ4YmFmNzMyNTc0Mzc5ODkxMjBkY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRTMWFRY0ZqeWtCa1FlS2dYaTBydVE9PSIsInZhbHVlIjoiOXh6aDlDZ2JvNU1tV1MzRGJpUk81aUVjWGl2Y09PaVFRamFPcVJwREY5NTdwWlJoNDBSb1FITTJkYVhDc2tUOVRTbGo2N2NsZEF3cFJpSHpEMXRPZEJkK1YwMzJvem5HTy9zV1VXbjAvNURxZDY5Vmx3YlVTUmRSTEZmOEhvRXJkaThMbkZBckV5Nkp5NWhscjF3dUJnSHUvRWppblg0WWJZZUxMYUdMVEwzM2l6WDVBcU5NdWEyUUJmWVRBNkV5RUhuZjZTL1dvMVpBUFUvdkw0NkQzSkdqK2wwdjR2RGc5UDFDV2kyQkN2WW01MjhiS1FMMmVLMmJqY2Zhd2p1N1l2a3pvMWhZNmxKdlZVQWdBMkVjN1RDdm42WkNOTmtMdkdZUUpLNjVDQmtrN1JMd2VLbDhoNmRtemxFWHBVR0ZKSlI2UzYvVWxGaytZUVlmWFR3VW1HVHNGcmhxR1lYcERkMS9KUlhHR0FCeXh1WmN0MjgxZFNFN0Z1azJmQjVINVJ2alF6TlNpdFk1WDZYOVJsdmpoaDY1ZUxOYWxZMkNUQlR5Tk9mN3JXanBneUpPYXJjQmM1SDJqVWk3NUFoVmhKTUEyQVF2YjduU3AwQjgvVzNCaTVEcWowNWozenRyckNQRTFWcm1EcXhuNkR2eVFKU2NuKzVaZWNBZzlVYWIyaXlUdkZGY2drVEpnUVJwNVVncll6TEJVWkhRTzB0Y2VDUkthdml5Y2dHdnVzY05aSU9UNllyRjZyQklIMTBWcDBxdXQwY0pwWDR1ZDF2TnBYbFdySG9HU0NGenZqM3JoanZpQnEvbXFhbmY1cWFSUE9xbUp3OVdvM1B4QmR3KyIsIm1hYyI6IjM0YjVhY2YyMDRmYmE5NDU1MTZlNGY0YjRmZmZlYzg4MzJiMjA5ZGY3MjU0NjQzNWZjMzQ3YTQ4NDQ3MzdjNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+