У жителей Обнинска ночью пропадет вода
После 22:00 во вторник, 3 июня, планируется начать забор воды в резервуары, сообщили в филиале РИР.
Отсутствие воды или слабый напор могут наблюдаться на верхних этажах.
- Сегодня вечером, ориентировочно в 18.00. мы поднимем давление холодной воды в городской системе водоснабжения, - заявили коммунальщики. - В зависимости от уровня водоразбора, набор воды в резервуары мы начнем в 22 – 23 часа. После этого времени расход воды в городе будет ограничен до 6 утра.