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Обнинск

В Обнинске два дома остаются без горячей воды

Дмитрий Ивьев
03.06, 15:34
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Филиал РИР сообщил о ходе гидравлических испытаний по состоянию на вторник, 3 июня.

Без горячей воды пока Маркса, 114 и Ленина, 85.

Кроме того, вода может быть холоднее обычного в 52 районе.

Без циркуляции горячей воды 52 дома.

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