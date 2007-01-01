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Обнинск

В Обнинске 17 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:22
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Для получения федерального финансирования у города еще есть полторы недели. Нужно набрать почти 20 тысяч голосов до 12 июня.

Напомним, сейчас в наукограде выбирают место, которое приведут в порядок в следующем году.

Пока с существенным отрывом лидирует второй этап проекта «Наукоградские маршруты» - пешеходный маршрут от Солнечной долины до границ территории Нижнего парка.

Также можно проголосовать за сквер за ДК ФЭИ и территорию по проспекту Ленина, 104-108.

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