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Обнинск

«Фольксваген» перевернулся в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:38
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Около 8:30 утра во вторник, 3 июня, ДТП произошло в деревне Вашутино Боровского района.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на территории СНТ «Эврика».

ГУ МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.

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