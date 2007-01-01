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В Обнинске загорелся склад

Дмитрий Ивьев
03.06, 07:51
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В Обнинске загорелся склад

Пожар на улице Цветочной произошел днем в понедельник, 2 июня.

Огнем уничтожена внутренняя отделка помещений.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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