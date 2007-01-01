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Обнинск

В Боровске украсили клумбу у Вечного огня

Дмитрий Ивьев
02.06, 14:19
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В Боровске украсили клумбу у Вечного огня

7500 растений украсили подножие мемориала, сообщили 2 июня в администрации города.

- Белые и алые бегонии в унисон заиграли с солнечными бархатцами, - прокомментировали в администрации. - Ажурная цинерария, словно серебряная дымка, окутала их, привнося нотку умиротворения в этот торжественный пейзаж.

Сотрудникам подрядной организации помогали дети из летнего оздоровительного лагеря при школе №1, экологический отряд «Весёлые капибары» и патриотический отряд «Патриоты».

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