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В Обнинске объяснили проблемы с водой

Дмитрий Ивьев
02.06, 10:41
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В понедельник, 2 июня, филиал РИР прокомментировал слабый напор и отсутствие воды на верхних этажах в нескольких районах.

- Городская система водоснабжения работает по принципу «накопили – потратили», - говорится в комментарии. - Ночью и днем, когда воды расходуется немного, она копится в резервуарах на водозаборах. Вечером и утром, в часы максимального водоразбора, накопленные запасы тратятся. Если запаса воды по каким-то причинам не хватает, давление в городских сетях падает. В прошлый вторник мы провели гидравлические испытания тепловых сетей. Во время испытаний в теплосети под большим давлением - 16 атмосфер - подается вода. Там, где сети сильно изношены или на них есть скрытые дефекты, трубы рвутся. И вода выливается. Это прямые потери воды, которые надо возобновлять.

Также отмечается, что в Обнинске, в отличие от большинства других российских городов, для проведения гидравлических испытаний горячую воду отключают не на две недели, а на 3-4 дня. А те дома, которые запитаны от сетей, на которых произошли порывы, по возможности подключают хотя бы по одной трубе, это позволяет не оставить жителей вообще без горячей воды.

- В обычной ситуации возобновление запаса воды проблемы не составляет. Но в пятницу на старом стальном участке Северного водовода произошла утечка, - заявили в филиале РИР. - Это - внеплановые потери, которые, как и другие аварии, невозможно прогнозировать. Из-за повешенного расхода возник дефицит баланса холодной воды. К утру субботы мы завершили аварийно-ремонтные работы на Северном водоводе. Но из-за огромных расходов воды было невозможно быстро восстановить запас, который необходим для нормального водоснабжения города. На выходных мы продолжали выявлять и ликвидировать утечки, в том числе, привлекая дополнительные бригады и технику. Эту работы мы продолжаем и сейчас. Также работаем с управляющими компаниями, на чьих сетях также произошли утечки, чтобы они быстрее их ликвидировали.

По информации коммунальщиков, сейчас давление в городских сетях нормализовано. В ближайшие дни, в зависимости от ситуации, может возникнуть необходимость в ночное время - с полуночи до 5 утра - ограничить расход воды в городе, чтобы окончательно восстановить комфортный для города уровень запасов воды. Поэтому с 00.00 до 05.00 по отдельным адресам на верхних этажах возможно снижение давления холодной воды.

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