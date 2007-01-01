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Обнинск

Пожар произошел в Жуковском районе

Дмитрий Ивьев
31.05, 14:30
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Около 9 утра в субботу, 31 мая, спасателей вызывали в деревню Костинка Жуковского района.

Там огонь уничтожил хозяйственную постройку.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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