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Обнинск

В Обнинске прокомментировали проблемы с холодной водой

Дмитрий Ивьев
31.05, 09:04
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Жалобы на ее отсутствие появлялись в соцсетях 30 мая.

К утру субботу завершились ремонтные работы на участке Северного водовода.

- Сейчас мы пополняем суточный запас воды в резервуарах; в связи с этим в течение дня в зависимости от расхода возможно краткосрочное понижение давления холодной воды, - заявили 31 мая в филиале РИР.

Утечка произошла на стальном участке водовода, который построен 50 лет назад. Трубы проржавели.

Сейчас ведется реконструкция Северного водовода. Она должна завершится в нынешнем году.

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