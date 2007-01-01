В Обнинске прокомментировали проблемы с холодной водой

Жалобы на ее отсутствие появлялись в соцсетях 30 мая.

К утру субботу завершились ремонтные работы на участке Северного водовода.

- Сейчас мы пополняем суточный запас воды в резервуарах; в связи с этим в течение дня в зависимости от расхода возможно краткосрочное понижение давления холодной воды, - заявили 31 мая в филиале РИР.

Утечка произошла на стальном участке водовода, который построен 50 лет назад. Трубы проржавели.

Сейчас ведется реконструкция Северного водовода. Она должна завершится в нынешнем году.