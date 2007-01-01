В Обнинске обновили листы с расписанием на маршруте №4б

- По просьбам жителей шрифт сделали крупнее, добавили список пунктов, где останавливается 4б, - рассказали 30 мая в «Обнинском городском транспорте».

На данный момент листы обновлены на маршрутах №3, №4а, №7, №8. Также на участке от остановки «Гостиница Юбилейная» до остановки «Поликлиника» заменены листы для всех маршрутов, которые проходят на указанном отрезке.

Жителей наукограда просят не срывать расписание. Некоторые забирают экземпляр себе.

- В случае, если вы видите, что расписание на остановке отсутствует, сообщите об этом в диспетчерскую МБУ «ОГТ»: 8 484 58 4 11 21, - рассказали транспортники. - Несмотря на то, что сотрудники отдела эксплуатации отслеживают ситуацию, невозможно мгновенно выявить и устранить проблему, когда речь идёт о более чем 100 остановках.