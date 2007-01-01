В Обнинске компанию заставили проиндексировать зарплаты сотрудникам

Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 30 мая.

Оказалось, что компания не индексировала зарплаты и не проводила специальную оценку условий труда.

После проверки пяти сотрудникам пересчитали зарплаты на сумму более 10 тысяч рублей.

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности и оштрафовали в общей сложности на 6 тысяч рублей.