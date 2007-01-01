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Обнинск

В Обнинске компанию заставили проиндексировать зарплаты сотрудникам

Дарья Джуманова
30.05, 11:10
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Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 30 мая.

Оказалось, что компания не индексировала зарплаты и не проводила специальную оценку условий труда.

После проверки пяти сотрудникам пересчитали зарплаты на сумму более 10 тысяч рублей.

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности и оштрафовали в общей сложности на 6 тысяч рублей.

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