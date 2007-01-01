+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск На пяти улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт
Обнинск

На пяти улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
30.05, 11:01
0 211
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы запланированы на 2-6 июня, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Ляшенко, Антоненко, Гагарина, Славского и Курчатова.

График могут скорректировать из-за погоды.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpTdzlJQS9UYlpFU1dKeXV3UXVIblE9PSIsInZhbHVlIjoib2JGaW9pbENycS96QnhiMzl2bDlYK2tacUQzZDk3RDdnRUNDSFdNSXFqTU5Sc3IzbnVhMENmR2hTWksrcHhNL1ZpY2d3OGRyNmV6MU1idDFxcDFmcGd2Q2JzS2pNQ0RTYVBXZlNrM0RvTzNTeGVSOFZibGswKy9rWGRuWG9meFZhck03RkRxaFE2ZG5naWsrL0ZxaHlMN1BvNmtFaTVYU1FMdjkxdFpaRHZXdk5yVXJqeWM5d2hyaEkyazZPTjl3MCtBd3V1Ny9oVnYrS2p6RDJSZlhuQmxIb0g3cGtxYlJub1hURHIrOGR5c1ZTZCtEbGpudmc3Y0FwMmh4MzMvbFJ6bGljTlRwY2ZvOEsyZkNNTmtyaWRudVF2T3Fna2xjR0Zyb1hyeDFMQUNUcWNiMWU0SFphSUxxMU4rSklNRmc4bUFYK2tvZFRkR1FReFdZdjRaRFJKZTR3VytaYTc2YVFLUFVwQkcrMnJVZGpOdTQxeVlYK1JDZ0t4eFNZUlBFT3FBc1BObHdtWGsxK3N6VzhZWXdJaG8xencycys4SzBxMTRRb2dvK1ZXZzRxZ3NYcDB0aGJMT3h5dEowbzNOSCIsIm1hYyI6Ijk3Zjg5YWI5ZjVmOWRhYzJhODRhYmY3Y2I5NzAyZTU5OWY2OTc4OTQ5OTcwMmE3NjM4YmUwYTA3YzM5ODRlOTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpzUXc0VnZUT3J6Q0lqU0tXUkdkUEE9PSIsInZhbHVlIjoiMERhUXdjMzdyWlM2TXVKaUUxb05idkFvRDdFYUJCZ3dLc2pyalU3ckJRbVFjVHQwNXphMHY0U0Q2NW1PZmdoTkMxZzlNME0rNkxnOTVoZTFOR3Nza0Rrc0pENG1vZXBqbFdVOCtqV0lXWUx0dFI5VkxGTkVWbmJMN1J3QlVScUVYRHo5clBna2lWakZPeUxlalZtWFYvYVNrUUFkdS9IRy9TeWpSZzN2Kzlja29KQURZSTZxbDlhT3l6eTVYY05qalZRM3UzbUh6RnJNcWpoQXVpaHd2NWhiZmE3WjhHTlhtemsyVCtqeTlvTjJVTFMvcUJFRHRxb3lmSG9XWDJsL1hjK1BZNVQ2L1l6Y1RIM08zK2JUUEJSSzhsajhmYmxQR1EzRG50NFlHb2JMYm1BZ2tKeUMzcFFwWEQ3RzVzR0RuUmFTMmJJRTYyWk5sSTZPMnNQNjg4YnRYMXRDQmJmYUdIQ3owWjR0Z2JHZXBVRnFvbGVhNForOUxRYWRFZ2tGQ2xIS3MzL1ZrN3NrSFpMUTNpdzYrZCs3TVM4V1NKR1J3dEkvN2dpRXZuUmlaTkNteUtZZHJweXBVcEtLbmt4K2ZTa1J4NXZKL2dUaUhjWWlPcndJMUhtcDc4RGh3bGZ1cjZJUjVZN01BUnNBQjM0YjZrU3ZoMTdIdUROY3MwVmsvK2RmK21CUlQrVjhPc21VNEVKVkt4OHZtNnh1dkN5d0txaTNDS2U3d0lnS0FxRTVCYi9uK24xQmZiRmhhL2t4MmJJSitRNnZsblJRUHN1OGpKVFdGVjQ4RjNqVUlDZ1lBV3VlcVBoRzA5M2Uramt4Tit0U2R1Qno2cllwbTh2ZyIsIm1hYyI6IjUyNDY3ZmQ0YWU3YThjYzQyYjNiMzk3ZDNiMWQzYzJmNDA2OTBiYTQ1N2I1NjMyM2E0NGUwYjMyOGE2YzhhMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+