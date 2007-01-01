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Обнинск

В Обнинске сбили восьмилетнего ребенка

Дмитрий Ивьев
30.05, 09:54
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером 29 мая.

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем «Киа» сбил мальчика у дома №52 на улице Курчатова.

Ребенок выбежал из-за стоящей машины. С травмами его доставили в больницу.

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