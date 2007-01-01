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Обнинск

В Обнинске начали строить новый тротуар

Дмитрий Ивьев
30.05, 08:18
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Работы ведутся во дворе Энгельса, 8 и Калужской, 2, сообщили 30 мая в городском Собрании.

- В ходе ремонта демонтируется старое основание тротуара, и людям сложно подходить к подъездам, - отметили в Собрании.

Подрядчик пообещал привезти настилы.

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