+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске сбили пешехода
Обнинск

В Обнинске сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
30.05, 07:44
0 211
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске сбили пешехода

Около 17:30 в четверг, 29 мая, ДТП произошло на улице Курчатова.

По предварительной информации, человек попал под колеса легкового автомобиля «Киа Спортейдж».

ГУ МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBCZkdrdTErYVZhMnd6eEZTWXd4UkE9PSIsInZhbHVlIjoiano3WWtCM24xMzlWVU53Ym41UCtpYS90NFRGdkFJNENsOTVEUXQvMVlJQ21Ca2RwUFc0emxzS01NYytDdDRyRHpVcG1LdThYRlVCaVkyRmlFb0d6MmZpUzk3RENuNFFNMnUvdlk2K0Z5SFF3Rk04aHFscFpueVpnOCtnOXpudUtOTXFPSEJPSXFUNi8xcnVpcjVuWDk3cUMxUVkwa1EyM3hWa1hkS3NXUWVzeU9NRTZDUEl2TThoYk5FRXcyMlVzcFR4T1VtdzN4eXdCdFkySUEydDNnc1kzaVQvcjMxdmxxRHNWWlRrNXFOQlY4MkpKZWg1aVVnSUd6V05CRFNhVVhQQmRoZThMYmlBUUtJc2pSUVdOdjB2MnNScHYwNytTMjBoQzZlTjdvNmlyclI1RkQrQXBYY2NWTzZWQTJ0cmh4a1U1d3hrcHhVaVEyWjNEcERqZWpPZWQzeGgrODVYa01QVjRTTVA1eENtQjhQbzJaZTBsRkFNODk1VWgydGJMWkFvYWxlNy9BQkQxWmE5YVRQQXI2T2pDUHl4WURNQkdaRTB2eWI2SmF5RnZraE1sWlNwVFlxM0VJKzJIN3R5OCIsIm1hYyI6ImU0ZWE0NTcwNmQ0YjYwNjVkMjQyMTBhZmEwYWMwNWVjZTE0OGUxNTRiZTJlN2FlZWM4ZDU4MDQwNWY5ZTdiNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldNRFBQM0V4VVJ6SFVjYWp3ckE1Z3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ0wwblRPaE1nSTdlWU1UY1VBTmpEYWNrWm0yR0FoQlZHQ2Z6QVRrZldVejNQeXBXNG5QV0FjTTFnS0p6K0ZqZktrdlg3MEx0QVl5d0xibm4rV2piN0ZySzlDbURHYWlrMlF6OVFBQ2lZNnhKK3lLdUtiUitzYVZKMit2b3RsZzNtcnNvMTdDMDZUN1E5TVZnWXJsR2VHTUVnRzhwbDFOblFkcnAxZHRjMnB4WkxIQ3gxMUw5aXdnbWx5NHdVQmxOVWlmWVFLMkNxd1M3RUV1Tm9WR284S2o2Y2RNczNheS82bVQrclZXMS85VFhmQzJMQUtkUGtqcDlFS3JMc05sMEhpM2pnR2NZNlMvM2VHb3JsYWs2L2tIcTltcW9QYmNkTFk3MUZnT2o1MEIzSUtKOTZCLzgxSFJRQnlxNnE5dmlEQUpwdFduVWRrMVNTV2FVYkxxN2lFeG1vaG1oZkRON3RydUowLzBOYWdDUWJjcE80OGdVU3JtWklvWmxSNWVBd1lnNVJISitqcmRTTW5iNmlwRzYxcUF4U3ZVTllQdHZvQytMZmV4QjIwT2FaZHpFWEhsVm9PNHJESDA3UlBnM2ZiSzZuRFEza0JTeUVhTXAxM0dCcFFaUmZVZEozZ1FzUktJYm1ZalVFS1A2T0tPdUR1bHZkTEdobnNoL3ZvWHEzRC9xVlpNWXh3NDhJb1ZqZkVNRW96VDdmbllmVlo3Ymc1amlpS3A0WTdmbC9pUVNXZm5qZVVLQjh3VnlMRmhzazIxOS9QTkJSQnVMTVdWRXp1em54dkNhY1dMaC95cTV4bGhtVDZmYjNrREczSGpjOWM0KzlweGx1NjJleEc2TSIsIm1hYyI6IjM5NDdiZGY2YTY1ODBmMTRhOTI3YzY3MmViY2UzMDFkZjNlNzY0ZGJkMjZlYmE4NWRlYmU0ZjhiNDQ3MzMzMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+