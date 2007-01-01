Обнинцы сыграют на третьем этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Соревнования проходят в Туле.

В четверг, 29 мая, прошли матчи квалификации.

У мужчин третий раз в сантиметрах от группового этапа был обнинский волейболист Кирилл Ельников. Наш спортсмен в паре с Дмитрием Ермаковым проиграли в квалификации.

У женщин в групповой этап не прошли две очень молодые пары волейбольного клуба «Обнинск». Завершили выступления Виктория Ямалетдинова с Вероникой Бондарь и Серафима Медведева с Екатериной Федотовой.

В основной сетке выступят два представителя ВК «Обнинск» - Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев.