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Обнинск

Обнинцы сыграют на третьем этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Дмитрий Ивьев
30.05, 08:00
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Соревнования проходят в Туле.

В четверг, 29 мая, прошли матчи квалификации.

У мужчин третий раз в сантиметрах от группового этапа был обнинский волейболист Кирилл Ельников. Наш спортсмен в паре с Дмитрием Ермаковым проиграли в квалификации.

У женщин в групповой этап не прошли две очень молодые пары волейбольного клуба «Обнинск». Завершили выступления Виктория Ямалетдинова с Вероникой Бондарь и Серафима Медведева с Екатериной Федотовой.

В основной сетке выступят два представителя ВК «Обнинск» - Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев.

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