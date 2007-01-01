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Обнинск

В Обнинске сбили мотоциклиста

Дмитрий Ивьев
30.05, 07:20
0 244
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ДТП произошло около 20:30 в четверг, 29 мая, на проспекте Ленина.

Там столкнулись легковой автомобиль «Опель Астра» и байкер на «Ямахе».

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

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