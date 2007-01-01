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Обнинск

В Обнинске отремонтируют разбитую канализационную решетку

Дмитрий Ивьев
29.05, 14:27
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Работы на улице Гурьянова должны пройти на следующей неделе.

- Ведется претензионная работа с подрядчиком по гарантийному ремонту данного повреждения, - сообщили 29 мая в городском Собрании.

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