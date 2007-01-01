В Калужской области завели уголовное дело из-за демонтажа памятного знака
В четверг, 29 мая. об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Ранее следователи проводили в Жуковском районе проверку.
- По версии следствия, в ноябре 2024 года в деревне Папино был демонтирован памятник «Здесь проходила линия обороны Москвы», - отметили в СК. - Решение о демонтаже принято сельской думой в 2015 году в связи с установкой другого памятника воинским частям 43-й армии Западного фронта, сражавшимся в боях за Москву в 1941 году.
Действиям и решениям должностных лиц дадут правовую оценку.