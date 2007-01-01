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Обнинск

В Калужской области завели уголовное дело из-за демонтажа памятного знака

Дмитрий Ивьев
29.05, 12:54
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В четверг, 29 мая. об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее следователи проводили в Жуковском районе проверку.

- По версии следствия, в ноябре 2024 года в деревне Папино был демонтирован памятник «Здесь проходила линия обороны Москвы», - отметили в СК. - Решение о демонтаже принято сельской думой в 2015 году в связи с установкой другого памятника воинским частям 43-й армии Западного фронта, сражавшимся в боях за Москву в 1941 году.

Действиям и решениям должностных лиц дадут правовую оценку.

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