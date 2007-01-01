В Обнинске готовится строительство нового детского сада
Он должен появиться в Заовражье.
И.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин обсудил план работ с министром образования и науки Калужской области Александром Аникеевым.
- Представили проект здания и его привязку к местности, - рассказал 29 мая Лежнин. - Вместе с новым детским садом, уже построенным вторым зданием школы №18 и будущим фиджитал-центром на этом участке Заовражья получится образовательно-спортивный кластер. Работаем над включением проекта в областной бюджет на следующий год.