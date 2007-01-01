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Обнинск

В Обнинске готовится строительство нового детского сада

Дмитрий Ивьев
29.05, 12:28
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Он должен появиться в Заовражье.

И.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин обсудил план работ с министром образования и науки Калужской области Александром Аникеевым.

- Представили проект здания и его привязку к местности, - рассказал 29 мая Лежнин. - Вместе с новым детским садом, уже построенным вторым зданием школы №18 и будущим фиджитал-центром на этом участке Заовражья получится образовательно-спортивный кластер. Работаем над включением проекта в областной бюджет на следующий год.

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