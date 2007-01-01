+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Горячую воду возвращают жителям Обнинска
Обнинск

Горячую воду возвращают жителям Обнинска

Дмитрий Ивьев
29.05, 09:42
0 220
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В филиале РИР рассказали о ходе гидравлических испытаний, которые начались 27 мая.

Дома, подключенные к участкам сетей, где нет порывов, управляющие компании начинают подключать к горячему водоснабжению.

Без горячего водоснабжения временно находятся 13 объектов:

  • ул. Гагарина, 5;
  • ул. Калужская, 10;
  • ул. Королева, 21;
  • ул. Курчатова, 17;
  • пр. Ленина, 174, 180, 182;
  • ул. Шацкого, 9, 11, 13, 15;
  • НПО «Тайфун»;
  • Мед городок, пр. Ленина, 85.

Без циркуляции горячей воды 82 объекта.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijl0R1Yxb2FRVXVubEZnRWRzS2JCQnc9PSIsInZhbHVlIjoiUGQ1cEtuZ0FzKzY1aDdYdGlrRno4Tzd1MmpZZ0xYdVcyVFpoOG4vUEszcXowRVhKN2p3ZmY0WEFwMlBLS3JEN2NQeVB5Nm8zYm41dUdUbExHVmVUckZ5bmVuaEZjUy9odG4vMHFWVmlhWnJacXBCUDYzSjR6dUtaeEpVY2JQTmRnMlpxZ2E1MFFKWWVXejBhTzRyY3FLb0N1QUthUHBNcmRBL0FUSVJKZ2N5eGdCWnhCcFFYUUFaUUZhdk1wSVFPU2VYYW1Wayt4bFQ3ckVsdHZkYSt1MFYvRkxSUmdEdERVc1RiU2gvQnZxZVIzTTZsZDRZZ3hVMXdLb0pQbGUvWGE5aU0rcGZlMXUvOXJhRCsxMjFpUHEwa2NGMVNVYUdTNVR5aFBqdE0xUzFNbzVja1RyYjJRM2pSaER5TForQTBuWTQ5Z1NUalk2TjJWSFh4Z0JUVkhVWTJyZGkzSWtqTnlrbC9DcGZ1dm4ycUU2bEZteHNSNmJtdS9HQzRVT2lIdjZzUUlma1B2bWI4MWF4eWJDclg5ZDR4YnpJUFArL09lUmZ5RThlZG1YKzNwbXc4bnBCQVlOZUZ1UEZYbjlJRCIsIm1hYyI6IjRlYzcxNmU0ZmYzYjdhZTZkMjdhYzcyYTMzNzVmMWVhNGMxMTJhYmE5NTAxOWNhNWVmOWViNTk3YWNjY2NkZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlDb1VPZ2pFa3E2Nk5RVjc5VU16OWc9PSIsInZhbHVlIjoidWluTGpVMExabS9DRTRCME9PMUp3c0hJNkZmTzV2R2tSUDBESi82ZXBjejF4VnFlZ21TZDdlaFFidTQwNDBqeDJ6SXVuUTRsaVphVE1ZV3VhK0RjbVJtbFVuQ2JkbE1JT1dXekdKc3pzemYwbDcyRG9TQk85VFQxMlJNTlBIZTZMTTNjaWhGUE1HTi9LZUJKQzh5RUwwTlFrS1RyN015N2FpYkhLQm9tU1Z0cE1VcVNRdEVBTWpMbXdQY1I4ZHRuRmZucndDUDM0VEJmRlJ2UHdpN3ozM2FMZHRoUXplcHdrbkN5d3VNRk0vWTFnRERyZ3k1SDdPYkllMXQzczBHNk5xR2lrT3Jyc2N5MXhaMk5RNCtxSW5CTEhmY2dxYVp2NmFDc1ZYVUJ4NnpDMGVnQXNFYjZVYlIxRWlPV2Y0aUxzLzhjRmIvemdnN0NKWFB6LytjUjFZRFNzVG9adUhnVlZBSCtnMHBNSHptdkF4SGZNYTFKUm9UaTN4dDdDdXg1a0ZIUXZCbklQdXNMaVZYQTZRUk8rbFUySzU5WlpwbEwyQ3k4RzZUajV5WjNSZUJSeXRGUHVoSjJyWHYrMnRxTWpuQkZ5dWFiblp2bHVGMDh0c0FpNllVS3dVOXltZ3NCc28weUFLekd3Sm1yOFEvd3RhaHBrV0huM3lSMkg3SjZXUW1lamFvVlQ0eVNDbm13ZnhWdGZESWtRY0V3WHM2ZklVZFNQbW9ZSVFxOHp1VU1vVUdQWEpUUEtaRXNuS1lWZ2hieklRL2JCSkdtL2ZrampWWXk1Zm1jYzFwUllXaWQvVXRreE5BUTJIUmEyUWdnQ3NDenZJOFNQSGcyQVF5RiIsIm1hYyI6ImUxMzE1YjA3M2I4MTdkMzc5OWNhZTcxMjJiNmExOWU1NWZiMjU4MzYxOTMzMWFiY2Q0Mjc4ZGVkMmMzYTgzZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+