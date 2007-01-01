Горячую воду возвращают жителям Обнинска
В филиале РИР рассказали о ходе гидравлических испытаний, которые начались 27 мая.
Дома, подключенные к участкам сетей, где нет порывов, управляющие компании начинают подключать к горячему водоснабжению.
Без горячего водоснабжения временно находятся 13 объектов:
- ул. Гагарина, 5;
- ул. Калужская, 10;
- ул. Королева, 21;
- ул. Курчатова, 17;
- пр. Ленина, 174, 180, 182;
- ул. Шацкого, 9, 11, 13, 15;
- НПО «Тайфун»;
- Мед городок, пр. Ленина, 85.
Без циркуляции горячей воды 82 объекта.