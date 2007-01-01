+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жителей Балабаново предупредили о проблемах с водой
Обнинск

Жителей Балабаново предупредили о проблемах с водой

Дмитрий Ивьев
29.05, 10:33
0 250
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 29 мая, проходит переключение на новый водовод, сообщили в администрации города.

Из-за этого понизят давление холодной воды на улицах Лермонтова, Пушкина, Боровской.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjV0dEtCYnJPTksvNFVVNGxUbktiOWc9PSIsInZhbHVlIjoibWI4b25PeW50dnhLZWpORGUwUEREeUY0OTNKMzVGakV3NUFiQVZweUYzZzJobnpwdmpZc3BxaGlWVEhlM3JmQXFsM2FRNUxXbk9WQlQ1cnF2Mjc3UG1MZ3VrY0Y0d0plclJxbjhSd1F4Yk1BamxORy9aUmowZElzYnNUVUFZS3NmT3N5Q21YSVR0S0g4TG1hTVdMVVdRdTlFbDZacDVFd3JnVjZuaUpYQU1ENDMwa3ZubmlCaDF3L3R1ejdtR2R6S1ZCdXZYMnphU0E4Wi9Ga0x4R3YzR0RKbCt0bUZPMGFwR3l3ODQvdUZhUGxiVHgyOUZQTUdCSGhrSUN1UDRZcUQ2NDFIOUZVQ3pmamYzRkdORVRJenlJV1hXUnNOWmZkM09YcFd4VXFxeEczZTZka0xyanNNdmZjaXpGYXc0Q25BWSt3SmVFb1J0MzY5dXpJVitWVzNSZ25SbUFBMDk3NTdZWVMvRFRWZHFDS1Y1YysvUWVZUWIvbFNMTmxSbW9wUFBDbUN5Z2gzUjRiVWJpR2tnVXlkRDFjYWdqcVhrYnZjN1laOWc0RldvOGo1SGVJNS9RaVpCTm9kNzMwYndpaCIsIm1hYyI6IjQ3YjAzYjA5NGZjOTE5MGEwZTE0N2ZkOTg1ODYzYTMxY2VjZTNhZGZlNGFmZjEwZTA3ZGJiYTBmNDE4MjEwZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iml2TTkxTEVoWFoxV3lBUlBYNi9LOHc9PSIsInZhbHVlIjoiN3dGZmdyZHd4dXRkMnVEUWdyN0thS291ZGVkMkU3Q1Jzalo5OU9QUGFnQTJtWkJvTUIrc2tOcDB6Z01LNWkzeFRjc2g0S3d4bDdrZzllN0RCZWtMMXpOc05neHk2V2c3VEs1dHNRaG1KWklETXJwbzJVSkVQalc0S3cwOC9OS1RDQmtaM0pBU1g2SHNQQ2R3czYzQXlibHgyRTBYTDRUa052VDNnOE16TzQ0TmZBS3dxN21hR3NrZGtkd2haVElrbi9ZRW9wOWV4YWY0bFBsS1pHdTVCR1MzTmpXWUNQbGxmVGlkb2F2QmtzVTlFK3pHNG16a2ZoRWUxYVVkc1Z4WWFGSDN5WXlqakptVnNlaHEwdmw1ejdpNTNPdTVUSjRwdCtaUnk1Y2RZeXZ0b2pHWGN5YWE0cTdRMVFMUDhwUE5CMUg2STNYL2lOWjVtRkN3RHRtZUtaTGp5eXdsVTNWZXQ2eFpsUzZZbjBLS20ySzl4b0FrQXAxQzVRT05RcXZ0UkhnajQ1d0cxRzBxZFdFa0tuZEE5VGtxNHFuT3Z6dzZlZ1RYZ05vaHdGRm9LeDNYY2QzOU8vd1cwWWdXQlNBb0MvdXJxRFJRRzNQTTBrMElDRGlITXpCanZHRVVUR3ZUYUV6cHRxOWpjMldtRFUvcGM1YS9zQ3NKZGpFL3l6UlE4VlJBS3lya2F6azU2cHhLRjBmeENLQTlOUDFjd1VpZlpuaThPVVZacXA3eW82OUQvMnVpSy9JZGE3WitrQTFsZHdGL0hSUnFnR3hNd2RPdW1BQnhwUkJudU5OTXR1WTF2Q3ZmUTlZcFBlSFBKN2JoVnR6cjcxQ2tvU0pkS1dqbSIsIm1hYyI6ImQyMGZiN2NjZjBhZTk3ZGM1MzAyYzcyY2QwYTQ4M2U0MzRjMzI3Zjk4MGU4ZThhNWUzN2U5NmQzNWM0YTAwNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+