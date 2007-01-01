В Обнинске завели уголовное дело из-за повреждения памятника
Извинения на камеру не помогли местному жителю.
Вечером 28 мая управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Повреждение объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне».
По предварительным данным, мужчина пинал памятный знак «Они погибли за Родину» на улице Мира.
- Осмотр памятника выявил повреждения на постаменте, - подчеркнули в СК.
Обнинцу грозит миллионный штраф, принудительные работы либо до пяти лет колонии.