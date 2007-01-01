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Новость дня Обнинск

В Обнинске завели уголовное дело из-за повреждения памятника

Дмитрий Ивьев
29.05, 09:33
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Извинения на камеру не помогли местному жителю.

Вечером 28 мая управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Повреждение объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне».

По предварительным данным, мужчина пинал памятный знак «Они погибли за Родину» на улице Мира.

- Осмотр памятника выявил повреждения на постаменте, - подчеркнули в СК.

Обнинцу грозит миллионный штраф, принудительные работы либо до пяти лет колонии.

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