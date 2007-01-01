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Обнинск

Пожар произошел рано утром в Малоярославецком районе

Дмитрий Ивьев
29.05, 07:28
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Около 6:30 28 мая в деревне Авдотьино загорелась хозяйственная постройка, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар на улице Цветочной тушили два пожарных расчета.

Из людей никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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