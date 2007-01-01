В Обнинске спасатели начнут дежурить на городском пляже с 1 июня
К этой дате территорию у Протвы приведут в порядок.
- Водолазы обследовали дно реки в районе пляжа, завезён новый песок, установлены таблички с правилами безопасности на воде, - рассказали в среду в администрации города.
С 1 июня на городском пляже ежедневно с 9:30 до 18:30 будут дежурить спасатели.
При этом, по информации Управления Роспотребнадзора по Калужской области, вода в Протве и в Белкинских прудах не соответствует санитарным нормативам, купаться в них не рекомендуется.