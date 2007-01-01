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Обнинск

Пожар произошел в индустриальном парке «Ворсино»

Дмитрий Ивьев
28.05, 08:08
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Днем 27 мая горел навес на территории одного из предприятий.

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, никто не пострадал.

Причины возгорания уточняются.

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