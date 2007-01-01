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Обнинск

Что творится в сквере по улице Жолио-Кюри в Обнинске

Дмитрий Ивьев
27.05, 17:00
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О ходе работ по благоустройству 27 мая сообщили в администрации города:

- Готова опалубка под новые ступени. Здесь уже выполнили работы по демонтажу плитки и нижнего слоя основания. Демонтировали старую ливневой канализации, парапетов возле памятника, ступени и пандусы.

Также сделано основание под опалубку ступеней со стороны улицы Красных Зорь и улицы Курчатова. Смонтирована новая ливневая канализация. На объект завезена тротуарная плитка.

Завершить работы планируется до конца июля.

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