Что творится в сквере по улице Жолио-Кюри в Обнинске

О ходе работ по благоустройству 27 мая сообщили в администрации города:

- Готова опалубка под новые ступени. Здесь уже выполнили работы по демонтажу плитки и нижнего слоя основания. Демонтировали старую ливневой канализации, парапетов возле памятника, ступени и пандусы.

Также сделано основание под опалубку ступеней со стороны улицы Красных Зорь и улицы Курчатова. Смонтирована новая ливневая канализация. На объект завезена тротуарная плитка.

Завершить работы планируется до конца июля.