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Обнинск

В Обнинске прошли массовые проверки мигрантов

Дмитрий Ивьев
27.05, 16:31
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В Обнинске прошли массовые проверки мигрантов

В отдел полиции доставили 38 иностранцев, сообщили 27 мая в региональном УМВД.

На нарушителей составили 18 административных протоколов. Большая часть из них – за нелегальную работу в России.

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