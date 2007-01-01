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Обнинск

В Обнинске появится фонтан в Репинском овраге

Дмитрий Ивьев
27.05, 15:26
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Ситуацию с благоустройством во вторник, 27 мая, прокомментировали в администрации города.

На данный момент определён подрядчик, который займётся монтажом освещения. В дальнейшем в овраге планируется установка системы видеонаблюдения.

- С представителями подрядной организации проведён выезд на территорию для уточнения объёмов работ, - рассказали в администрации. - Сейчас продолжается вывоз строительного мусора, завоз и распределение по территории плодородного грунта. Также разрабатывается смета на установку фонтана, который станет частью благоустроенного общественного пространства.

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