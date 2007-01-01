В Обнинске появится фонтан в Репинском овраге
Ситуацию с благоустройством во вторник, 27 мая, прокомментировали в администрации города.
На данный момент определён подрядчик, который займётся монтажом освещения. В дальнейшем в овраге планируется установка системы видеонаблюдения.
- С представителями подрядной организации проведён выезд на территорию для уточнения объёмов работ, - рассказали в администрации. - Сейчас продолжается вывоз строительного мусора, завоз и распределение по территории плодородного грунта. Также разрабатывается смета на установку фонтана, который станет частью благоустроенного общественного пространства.