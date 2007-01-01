В Боровске вандалы налетели на контейнерную площадку
Только вчера в районе дома №79 на улице Шмидта ликвидировали несанкционированную свалку, сообщили 27 мая в администрации районного центра.
- К сожалению, усилия коммунальных служб и сознательных граждан были сведены на нет актом вандализма. Сегодня был обнаружен перевернутый контейнер, из которого злоумышленники выбросили мусор по территории, добавив к этому еще и бычок в контейнер, что создало пожароопасную ситуацию, - прокомментировали в администрации. - Мы обращаемся ко всем жителям с убедительной просьбой проявить сознательность и уважение к труду тех, кто заботится о чистоте и порядке в нашем городе.