+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске завершают благоустройство Семейного сквера
Обнинск

В Обнинске завершают благоустройство Семейного сквера

Дмитрий Ивьев
27.05, 12:20
0 254
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы по обновлению территории ведутся в районе домов №42-44 на проспекте Ленина.

По информации администрации наукограда, предоставленной 27 мая, уже выполнен значительный объем работ. В частности, проведена планировка территории, завезен грунт, установлены бордюры и уложено асфальтовое покрытие.

В сквере появились новые элементы благоустройства: скамейки, урны и фонари, работающие на солнечных батареях. Для занятий спортом и активного отдыха установлены стол для настольного тенниса, спортивное и детское игровое оборудование, а также обустроена баскетбольная площадка.

Завершение всех работ запланировано на конец текущей недели.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhpMVNUVElDTEhwbjJ1ZlZrOUJtdlE9PSIsInZhbHVlIjoiYXhZV2QzUndJQVdSS0QrcHB1dDRXTWZ4cnE0UXY3cGtZa3ptcmNnK0VNL2N4bFpBTnozbnRnU3N0cFVTSERsa1pmSUVhVHFvRENHS2JRanlxNDhXRGZWaWxvaCtpL0thVU9jWkMyYnRVSFZ6WmE4c2xUZEcxOCtPTlpaQm1wOGcrZUpZS0hwTTJsVE9sUnVuRFdwWlBpMVhCVzBRL3ZxVmJZTWZJZEpjcm9YTGliKzB3ZkNPZjlZZXIxNmNJU2xlVzZGMk0xUW5uQVpyMWk5QjdPMVl3WUthUWJaTytJVnRMUDU3SG1MYU4rMWZNTE5kQWZXWTRqTlYvSjNZNEhhVU5Mck1wYUJyUTZPNHpOamMxYU9pbjV3YnRyWGowM0hjbFJ6OXNKbFVUbWJuN1RuZzJlNmlzY0MrWW13eVFsN0V4WWwxbzQ0bEZKd3p3elY1eWc5VVk4L05UU2pEVXFpczh2V1J0d25lbUFwSUs4SUpUdjFjRmZPZVROaWtuMEROR3JtYVhtZS9qQ3laQUZzbnBKWXFrZG92Uk54MXk2ZDJKSm5DaTR5UWhiUGxrbkVEM2xiRkl1U042UmkweHJVQyIsIm1hYyI6IjAxNTA1NTkwNGZhY2MwODRjMGNmYzIzNGQxMzYwZmVkMjgzOTIyYjVjMTk2ZDdlNjZiNmE2MWZjZjBmZmE3M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNQcDlKaXV1czlyWUJnSm5veSs3ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiM1drc3Qray9mOW9BVzJYVnJQczhNemlaTXl5Qks3aEVvUTc2cXNmUTlSY2podis1NW9JM3NremtYWmtXVjJ4WjgzL3MyWmc3a0ZVb1pISGtTc2hjODhMNnc4ZGFreFoxbmhCYnMzMFJKQ2dVWFlFOTdKK1dJcnpzUWNwUHpoSXJNUVVUUjR4NFdrUVpaY0tTMStoVEcwbTJzRWF2QmFJcEFsb3FqTHZ1VXF1dytFYlZhY3Zia2J1dUdtVVB1R0tlRUZDSjlSQnpNWElkOVRIajZFR1lNajFUUjRwaWFOUGRYaVhpOHdpYXltdFpoRnFmNmloeXRaTWQ2NzlmMDhzdjNaSHJPRG5CWVovM3hxSThLNWQ3Y0dwMFRaYnU3UGVlQW9DMFpIVTdxZ29UcyszNXBXYW9tNXVQQWJJbWFVd0ZIZGZSMTRCU2UvUDltZGRZdDQ5THF4M1liMC81bCsxSEJacjhNR2I5UlkyTjlpZjBmcERSSEw3V243OEFVRUFmQjRJcVNEMldmNEplUU9mWkhDM29qVkFaUWhnU090SHRJNmdjdHYyRXIvNkZleGV1UEVyMDY5L3dueDhOUjFWRm01TTI0bDlCbnN2VHRDSlprNFA3dUZlUlNXNzNHRHB2ZDJ5bFpVS0FlVFF4eXNDVUNGTG1leEhSMDJ4Tld0cXh3SE5BQm5xdkxQTU82eXcvZG1CU2Z5V3ZqVnB3bE1RaXlYbWhWK2pheGhSTjVPVzkxaEh1aWdwcFBpN0hjUCt2UktnUkhreEtJUks2U21kSHA5YXl2eFhlcU85cUpKY1lpUHlyYXE1QTZBWTlmL0NNVlc3bEhGMldNMjlzeW5ZUCIsIm1hYyI6IjYwNzAyYWJhN2Q3MTU4YmE5NGQ1NDg3YzY0NjYxNThiMWFlMzdmMmYyYjIzODc2OTNlMjNhYjhkMmI4MzEyMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+