В Обнинске завершают благоустройство Семейного сквера
Работы по обновлению территории ведутся в районе домов №42-44 на проспекте Ленина.
По информации администрации наукограда, предоставленной 27 мая, уже выполнен значительный объем работ. В частности, проведена планировка территории, завезен грунт, установлены бордюры и уложено асфальтовое покрытие.
В сквере появились новые элементы благоустройства: скамейки, урны и фонари, работающие на солнечных батареях. Для занятий спортом и активного отдыха установлены стол для настольного тенниса, спортивное и детское игровое оборудование, а также обустроена баскетбольная площадка.
Завершение всех работ запланировано на конец текущей недели.