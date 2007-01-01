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Обнинск

В Балабаново отключат холодную воду

Дмитрий Ивьев
27.05, 11:35
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Ее не будет с 9:00 до 21:00 в четверг, 29 мая, сообщили в администрации города.

Это связано с переключением на новый водовод на улице Пионера-героя Вани Андрианова.

Жителей попросили проявить терпение.

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