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Новость дня Обнинск

В Калужской области пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Дмитрий Ивьев
27.05, 10:45
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В полиции сообщили подробности о происшествии в Боровском районе.

Около 21:30 в понедельник, 26 мая, авария произошла на федеральной трассе А108.

По предварительным данным, пьяный 70-летний мужчина за рулем «Киа Соренто» пересек сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Солярис».

Травмы получили 25-летний водитель «Хендая» и его 23-летняя пассажирка.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Калужской области.

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