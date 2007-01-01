В Калужской области пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими
В полиции сообщили подробности о происшествии в Боровском районе.
Около 21:30 в понедельник, 26 мая, авария произошла на федеральной трассе А108.
По предварительным данным, пьяный 70-летний мужчина за рулем «Киа Соренто» пересек сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Солярис».
Травмы получили 25-летний водитель «Хендая» и его 23-летняя пассажирка.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Калужской области.