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Обнинск

«Хендай» и «Киа» разбились на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
27.05, 09:54
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Вечером 26 мая ДТП произошло на дороге А108 в Боровском районе.

Два легковых автомобиля столкнулись у деревни Башкардово.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, есть пострадавшие.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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