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Обнинск

В Обнинске женщина пострадала при пожаре в квартире

Дмитрий Ивьев
27.05, 09:47
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Инцидент произошел утром 26 мая в доме на улице Калужской.

По предварительным данным МЧС, ожоги получила женщина, находившаяся в квартире.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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