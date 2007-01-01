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Обнинск

Квартира сгорела в Обнинске

Дмитрий Ивьев
26.05, 15:11
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Пожар на улице Калужской произошел около 10:30 в понедельник, 26 мая.

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате происшествия пострадал один человек, отметили спасатели.

Обстоятельства устанавливаются.

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