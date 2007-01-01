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Обнинск

В Обнинске завершись всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

Дарья Джуманова
26.05, 09:24
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С 14 по 16 мая в наукограде проходил Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в понедельник, 26 мая, в министерстве спорта региона.

В соревнованиях участвовали 260 юных спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет из 22 регионов России.

Победы удостоилась Полина Петракова из спортивной школы олимпийского резерва «Маршал». Она выступала в весовой категории 45 кг. Екатерина Мишина завоевала бронзовую медаль в той же категории.

Виктория Глаголева стала серебряной призёркой в весе 55 кг. Бронзовую медаль в этой же категории получил Егор Енилеев из спортшколы олимпийского резерва «Квант».

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