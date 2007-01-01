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Обнинск

«Хендай» и «БМВ» столкнулись в Обнинске

Дмитрий Ивьев
23.05, 08:19
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Вечером 22 мая ДТП произошло на улице Усачева, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, есть пострадавший.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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