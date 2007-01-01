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Обнинск

Человек пострадал в аварии с КамАЗом в Калужской области

Дмитрий Ивьев
23.05, 07:10
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Авария произошла в деревне Сатино Боровского района около 15:45 в четверг, 22 мая.

Грузовик перевернулся на улице Фермерской, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, у КамАЗа отказали тормоза. Пострадал водитель.

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